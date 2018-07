"Inter, Spalletti nervoso: Gagliardini o Vecino via"

L'Inter non vince più e Spalletti a quanto pare ha già un po' perso la pazienza. In realtà i risultati delle amichevoli non hanno nulla a che fare con lo stato d'animo del tecnico: secondo la Gazzetta dello Sport, l'allenatore è piuttosto nervoso perché anche il campo sta confermando la sua tesi. E cioè che al momento i nerazzurri non sono competitivi per lo scudetto con l'attuale organico.



In base allo scenario tracciato dal quotidiano rosa, Spalletti preme con la società per un rinforzo a centrocampo, come del resto si evince anche dalle sue recenti dichiarazioni. Arturo Vidal è la prima scelta, ma al di là del nome, per avere il top player che serve, i soldi in cassa non ci sono: ecco perché Spalletti potrebbe dare il via libera alla cessione di uno degli attuali mediani in rosa.



Sulla lista di sbarco potrebbero esserci Gagliardini, in gol col Chelsea ma quasi mai convincente, e Vecino, che rientrerà soltanto oggi dalle vacanze e che a Roma, contro la Lazio, segnò il gol che ha regalato la Champions ai nerazzurri: la cessione di uno dei due giocatori aiuterebbe a finanziare l'acquisto di un top player.