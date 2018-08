"Inter, Modric lontano: veto di Florentino Perez"

Il sogno di mercato dell'Inter rischia seriamente di rimanere tale. Luka Modric è sempre più lontano dai nerazzurri perché, riferisce la Gazzetta dello Sport, il presidente del Real Madrid Florentino Perez ha posto il veto sulla cessione del centrocampista e non intende nemmeno prendere in considerazione la proposta nerazzurra (prestito oneroso da 15 milioni e diritto di riscatto a 35).



Il faccia a faccia tra il mediano 32enne e il numero uno delle merengues (presente anche il vice José Angel Sanchez) non ha sbloccato l'affare come sperava il Biscione e il volto scuro di Modric (ieri aveva apprezzato su Instagram l'invito di Perisic a unirsi alla truppa croata ad Appiano Gentile) all'uscita dal Bernabeu lo dimostra chiaramente.



I media spagnoli hanno parlato di rinnovo in vista con sostanzioso aumento d'ingaggio ma per ora gli agenti del giocatore smentiscono. Il Real gioca anche sul fattore tempo perché la squadra, dopo il test con il Milan di questa sera, lunedì partirà alla volta di Tallin per la Supercoppa Europea contro l'Atletico (mercoledì 15 agosto). Il 17 chiude il mercato italiano e dunque il clamoroso affare quasi certamente non si farà.