"Inter al lavoro per Milinkovic-Savic"

Una nuova pretendente per Sergej Milinkovic-Savic. Dopo Real Madrid, Juventus (servirebbe però la cessione di Pjanic) e Milan secondo la Repubblica e Il Messaggero anche l'Inter avrebbe messo gli occhi sul centrocampista della Lazio.



Il serbo potrebbe essere il colpo a sorpresa dei nerazzurri che hanno visto 'sfumare' Arturo Vidal, passato al Barcellona e che forse si stanno rendendo conto quanto sia complicato arrivare a Luka Modric (ma il club di Corso Vittorio Emanuele aspetta il decisivo incontro tra il croato e Perez e non perde le speranze come ammesso anche da Luciano Spalletti).



Il Biscione, a causa del Fair Play Finanziario, non può fare colpi sensazionali a titolo definitivo: ecco perché la formula sarebbe quella del prestito oneroso da 30 milioni e il diritto di riscatto a 70 più il cartellino di Ramires, obiettivo dei biancocelesti e attualmente in forza allo Jiangsu, società del gruppo Suning. Un'offerta dunque considerevole per la stella 23enne: attorno al suo nome si sta scatenando un'asta per la gioia di Claudio Lotito...