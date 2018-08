"Bakayoko deluso dalle parole di Sarri:" Milan, strada in discesa

Tiemoue Bakayoko si avvicina sensibilmente al Milan. Come riporta il Daily Mirror il centrocampista del Chelsea è rimasto deluso dalle parole di Maurizio Sarri nella conferenza stampa pre-Huddersfield.



Il tecnico dei Blues ha aperto all'addio e di fatto 'scaricato' il francese ("La rosa è troppo larga, qualcuno dovrà andare via in prestito ma non so chi. Bakayoko tra loro? È possibile, ma non so ancora dove andrà") che non rientra dunque nel progetto londinese (gli vengono preferiti Kovacic, Kanté, Jorginho e Barkley) nonostante sia stato acquistato lo scorso anno dal Monaco per 40 milioni.



Tutto fa dunque pensare che il 23enne raggiunga Gattuso: Leonardo ha confermato la trattativa e l'affare potrebbe andare in porto con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 35 milioni.