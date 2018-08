"Affaire Modric, Real Madrid pronto a denunciare l'Inter"

Una voce clamorosa dalla Spagna. Come riferisce El Mundo il Real Madrid sarebbe pronto a denunciare l'Inter all'Uefa per violazione del Fair Play Finanziario in relazione all'affare Modric.



Secondo il quotidiano iberico il club di Corso Vittorio Emanuele, ancora sotto il controllo della stessa Uefa, non potrebbe garantire un ingaggio elevato al centrocampista croato e ricorrerebbe a una manovra "illegale" per arrivare a proporre al 32enne 10 milioni netti per quattro stagioni (ci sarebbe un passaggio successivo allo Jiangsu).



Nello specifico i nerazzurri di Suning "inietterebbero i fondi attraverso sponsorizzazioni che provengono dalle loro stesse società, qualcosa che è considerato doping finanziario. Il Psg è indagato per una simile con contratti di sponsorizzazione stipulati con il Qatar per gli acquisti di Neymar e Mbappé".



Prima di prendere una decisione le merengues, infuriate con l'entourage di Modric (starebbero spingendo il vicecampione del Mondo dalla Spagna perché ingolositi dalle ricche commissioni che ricevrebbero), aspettano il faccia a faccia tra il giocatore e Florentino Perez.