calciomercato Inter, Modric posa con la maglia del Real Madrid

Luka Modric in posa con la terza maglia del Real Madrid: la "mazzata" per l'Inter arriva dai social anche se non è la prima volta che un calciatore prima si presta da modello per un club e poi cambia casacca. Di sicuro non è un bel segnale per i nerazzurri: gli spagnoli, su Twitter, hanno usato proprio la foto di Modric per rimandare al link dove comprare la nuova maglia. E su Instagram Stories, tra le varie foto in scorrimento, compare anche quella del croato.