Santos, Yuri Alberto sulle orme di Coutinho: le big alla finestra

All'età di 16 anni Yuri Alberto debutta come professionista e diventa il quinto gicatore più giovane ad esordire con la maglia del Santos FC. Era il 29esimo minuto della sfida contro il Bahia, un momento che Yuri Alberto non dimenticherà mai: il 16enne ha preso il posto del veterano del centrocampo, il 38enne Renato, in una sorta di staffetta generazionale.

Uno spezzone di gara che ha fatto di questo Menino da vila (Ragazzo della Villa) il quinto giocatore più giovane della storia a debuttare con la maglia del Pesce: a 16 anni, 7 mesi e 29 giorni, Yuri Alberto è dietro solo a Coutinho, Pelé, Gabigol e Edu.

Il giovane attaccante è arrivato al Santos all'età di 13 anni, un momento di svolta nella sua vita che ricorda ancora perfettamente: "Ricordo molto bene il mio arrivo provino nel 2013: ero già stato bocciato da un altro club, ma ho avuto la possibilità di provare ancora ed è andata bene. All'inizio soffrivo molto per la distanza dai miei genitori e dalle mie sorelle, ma mi è servito per rafforzarmi. L'esordio di giovedì mi ripaga di tutti i sacrifici che ho fatto".

Abituato a bucare le reti avversarie, con oltre 80 gol nelle categorie giovanili del Santos FC, Yuri Alberto pianifica i prossimi passi a Vila Belmiro: "Sono solo all'inizio. Indubbiamente è un onore essere parte di una lista con giocatori del calibro di Pelé, Coutinho, Edu e Gabigol, ma ora devo pensare a ripagare la fiducia che il tecnico e lo staff hanno dimostrato nei miei confronti. Io voglio donare un sacco di gioia ai tifosi del Santos, sono cresciuto qui sognando un giorno di poter giocare per loro, nel nostro stadio, segnando gol e vincendo titoli."

Yuri Alberto, che ha un contratto con il Santos fino al 2020, è stato il capocannoniere di tutte le competizioni che ha disputato, ha segnato 51 gol in 39 partite nel 2016 e con i 32 gol nel campionato Paulista di categoria, è riuscito a battere il record di Diego Ribas (oggi al Flamengo), che nel 2000 ne segnò 31. Con la nazionale ha vinto il Sudamericano dell'U-17 all'inizio di quest'anno ed è arrivato al 3° posto al Mondiale Under 17 in India ad ottobre.

Una serie di record e di successi che hanno attirato l'interesse di grandi club come Inter, Milan e Juventus. "Quello italiano è un calcio molto tattico, con caratteristiche che ricordano il mio gioco - ha spiegato Yuri Alberto - È uno dei campionati più importanti al mondo, dove molti brasiliani hanno brillato in passato. Oltre a ciò, è un Paese meraviglioso in cui vivere. È sicuramente un mio grande sogno giocare in una grande italiana e vivere la Serie A".

La classifica dei giocatori più giovani ad esordire con la maglia del Santos FC:

1º Coutinho - 14 anni, 11 mesi e 6 giorni

2 ° Pelé - 15 anni, 10 mesi e 15 giorni

3º Gabigol - 16 anni, 4 mesi e 17 giorni

4º Edu - 16 anni, 6 mesi e 25 giorni

5º Yuri Alberto - 16 anni, 7 mesi e 29 giorni

6º Victor Andrande - 16 anni, 8 mesi e 6 giorni

7º Clodoaldo - 16 anni, 8 mesi e 7 giorni