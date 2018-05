Santos, la rinascita di Dodò muove le trattative

In prestito fino alla fine del 2018 dalla Sampdoria, il terzino sinistro Dodô è stato uno dei punti salienti del Santos in questa stagione. Molto elogiato dalla stampa brasiliana, il numero 16 è diventato uno degli uomini fidati del tecnico Jair Ventura. Nel campionato brasiliano di quest'anno, Dodô è stato l'unico giocatore ad aver giocato tutti i 90 minuti nelle ultime cinque partite nel Brasileirão, assieme al difensore Lucas Verissimo,.



In questa stagione ha giocato 16 partite, partendo da titolare in 14 di esse. Il buon momento di forma del brasiliano inizia a suscitare l'interesse dei club europei. In prestito al Santos, Dodô ha un contratto con la Sampdoria fino al giugno del 2021. Molte società hanno chiamato il suo agente per conoscere l'eventuale disponibilità del giocatore a tornare in Europa.