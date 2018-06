Santos, i tifosi contro Gabigol: "Vattene"

Recepção calorosa no hotel após o jogo pic.twitter.com/jN7JEZUReb — Portal Santista Roxo (@santistaroxo) 1 giugno 2018

Dopo un inizio davvero incoraggiante con tre gol in altrettante partite, l'avventura bis di Gabigol al Santos si sta trasformando in un incubo. La squadra è in crisi di risultati, tanto che nonostante il blasone viaggia nella zona retrocessione della classifica e l'attaccante di proprietà dell'Inter ha smesso di segnare.

Dopo l'ultima delusione in campo è scattata la contestazione e una parte dei tifosi ha aspettato la squadra all'ingresso dell'albergo per insultare i giocatori e chiedere loro maggiore impegno e attaccamento alla maglia. Il bersaglio principale della rabbia dei supporter del Santos è stato proprio Gabigol: "Vattene, il club non ha più bisogno di te" gli hanno urlato i tifosi ricoprendolo di insulti.