Santos, Gabigol: "Inter, tornerò per prendermi la rivincita"

Oggi Gabigol è felice al Santos, squadra dove ha ritrovato continuità di gioco, prestazioni e gol ma l'accordo con l'Inter prevede un ritorno in nerazzurro a partire dal prossimo gennaio: "Apprezzo molto l'affetto della gente per me, per questo ho voglia di tornare - le parole a FcInterNews - Ho voglia di rivincita e di giocare ma di questo se ne parlerà in futuro". Un messaggio ai tifosi: "Spero siano sempre felici e stiano accanto alla squadra, li ringrazio per tutto il sostegno".



L'attaccante spiega cos'è cambiato dal ritorno in Brasile: "Ho imparato tante cose in Europa e adesso gioco con più continuità, sento la fiducia che serve per mostrare in campo ciò che so fare". Gabriel Barbosa riconosce l'importanza dei mesi milanesi, anche se non fortunati dal punto di vista delle prestazioni: "Un periodo di apprendimento e crescita, in campo e come uomo".