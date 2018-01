Santos, Gabigol: "Ho fatto un solo errore all'Inter"

La seconda vita di Gabigol al Santos è iniziata oggi, con la presentazione ufficiale: "Voglio aiutare questo club a fare bene, e se ci riuscirò potrei anche tornare in nazionale. È uno dei miei obiettivi, in estate c'è la Coppa del mondo. Se dipendesse da me, vestirei questa maglia per sempre".



Il brasiliano, che vestirà la maglia numero 10 che fu di Pelé, è tornato sull'esperienza all'Inter: "Ho fatto un solo errore, andandomene dal campo quando non mi avevano fatto entrare (Lazio-Inter del maggio 2017, ndr) ma mi sono subito scusato".



Così Gabigol sull'esperienza europea, comprendendo quindi anche i sei mesi al Benfica: "Non è andata come mi aspettavo anche se non ho avuto molte opportunità di scendere in campo, ogni giocatore vuole giocare. Il mio adattamento è stato molto buono. Qualche volta ho esagerato, so di aver sbagliato ma ora è diverso: qui mi sento a casa".