Santos, Gabigol: "Ho fame di gol. E presto tornerò all'Inter"

Tre gol in tre partite: il Gabigol-bis al Santos è già un successo e l'attaccante brasiliano ha raccontato così il momento personale. "Sono tornato in Brasile con la giusta fame per aiutare i miei compagni - le parole a Seleçao SporTv -: ho voglia di giocare, anche sulla spiaggia".



Solo parole al miele per la sua vecchia-nuova squadra: "Il Santos ha un grande allenatore e io voglio aiutare la squadra: ho imparato molto anche stando senza giocare, ad esempio le abitudini alimentari, l'orario in cui andare a dormire. Ho avuto grandi compagni di altre nazionalità, ho appreso nuove culture e una nuova lingua".



Infine, un messaggio anche per l'Inter: "Ho solo 21 anni e c'è tempo per tornare in Europa. Ho un contratto con l'Inter e presto tornerò".