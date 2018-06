Santos, è fatta: il giovane Rodrygo è del Real Madrid

Mentre cerca ancora il tecnico che sostituirà Zinedine Zidane e cerca di convincere Cristiano Ronaldo a non lasciare Madrid, il Real pianifica il futuro e si assicura un altro crack del calcio brasiliano dopo aver preso VInicius Jr. dal Flamengo: si tratta di Rodrygo Goes, noto semplicemente come Rodrygo, talentuoso attaccante del Santos classe 2001.

Stando a quanto riporta Marca, il club campione d'Europa sarebbe sulle tracce del giovane attaccante da tempo e sarebbe riuscito a battere la concorrenza del Barcellona grazie ad un'offerta monstre di 45 milioni di euro. Con l'ok del giocatore e l'accordo sancito con il presidente del Santos, José Carlos Peres - si legge sul quotidiano spagnolo - l'affare può definirsi pressoché concluso in attesa dell'ufficialità. Rodrygo, che compirà 18 anni il prossimo gennaio, verrà lasciato almeno per un altro anno in Brasile a fare esperienza.

L'operazione Rodrygo, oltre che portare un'iniezione di talento al Real Madrid del futuro, è molto importante anche per il presente del Santos: il club brasiliano infatti ha diversi problemi economici e i 45 milioni che il Real verserà nelle sue casse sono una manna dal cielo per far quadrare i conti.