Santos, ancora Gabigol: tre gol in tre partite

Il ritorno in Brasile sta facendo davvero bene a Gabigol: per l'attaccante di proprietà dell'Inter siamo a quota tre gol in tre partite. Dopo le reti segnate a Ferroviaria e Sao Caetano, il numero 10 del Santos è entrato nel tabellino anche nel derby contro il San Paolo con un bel sinistro dal limite dell'area. Con questo risultato il Santos rimane primo nel gruppo D del campionato Paulista.