San Paolo, Antony boom con l'Under 17

Antony è uno dei talenti più interessanti del calcio brasiliano: attaccante nato il 24 febbraio 2000, gioca nel San Paolo. Dotato di tecnica e di un sinistro meraviglioso, l'attaccante ha nella velocità e nella capacità di saltare i difensori con facilità le sue caratteristiche principali. Nella prima metà del 2017 ha conquistato il suo primo premio: nel torneo giocato in Qatar, Antony è stato eletto il miglior giocatore della categoria Under 17, con 5 gol e due assist in 2 partite. E non si è fermato lì.



Antony è stato uno dei protagonisti con il suo San Paolo nella conquista della BH Cup, uno dei tornei più importanti della categoria Under-17 a Belo Horizonte. Nella finale contro il Flamengo, ha conquistato un rigore e regalato un assist per il 2º gol mostrando a tutto il Brasile il suo talento. Così i tifosi sui social network ne hanno chiesto l'inserimento in prima squadra ed è molto probabile che nella prossima stagione accadrà.



Le sue giocate stanno ottenendo sempre più risalto in Brasile e accendendo l'attenzione dei grandi club europei. Lo scorso fine settimana, durante i quarti di finale del campionato paulista U-17, Antony ha fornito una prestazione eccezionale contro il Santos, nella casa di Pelé: ha segnato un gol, ha conquistato un calcio di rigore e ha di nuovo sfoggiato la sua abilità e la sua velocità in campo, facendo impazzire gli avversari.



Nel campionato Paulista di categoria Antony ha già segnato 14 gol rivelandosi tra i bomber del San Paolo, club della sua città natale. L'attaccante ha iniziato la sua carriera nel futsal di Barueri, poi nel 2010 è arrivato al Tricolor Paulista. Nel 2017 è stato convocato dalla nazionale brasiliana Under 17 e ora gioca anche con la Under-20 del San Paolo.