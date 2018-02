São Paolo, Marquinhos Cipriano nel mirino delle big: c'è anche la Roma

Sono presenti sette brasiliani nella classifica dei 100 migliori Under-20 di tutto il mondo stilata dalla prestigiosa rivista britanniaca Four Four Two. Tra questi, Marquinhos Cipriano, gioiello del São Paolo. Il 18enne ha chiuso l'anno 2016 con 42 gol risultando il capocannoniere del settore giovanile. Ha giocato in 4 importanti competizioni, diventando campione in 3 di queste: nel Campeonato Paulista Under 17 (21 gol e miglior giocatore), nella BH Cup Under 17 (vice capocannoniere con 5 gol e miglior giocatore) e nella Ipiranga Cup (vice-capocannoniere con 5 reti).



Tatticamente il ruolo dove è utilizzato con più continuità Marquinhos è quello di esterno sinistro offensivo, una posizione che si adatta perfettamente alle sue qualità fisiche e tecniche. Con la sua notevole velocità e abilità nel dribbling è in grado spesso di “fare la differenza”, andando alla conclusione con tiri in diagonale, oppure mettendo al centro dell’area dei cross deliziosi per la punta centrale.



Per caratteristiche fisiche, tecniche e tattiche, Marquinhos ricorda molto Douglas Costa. Il São Paulo non è riuscito ancora rinnovare il contratto del giocatore, che scade a settembre 2018 e corre il serio rischio di perderlo a parametro zero. Lui è ricercatissimo e ha già avuto offerte da Bordeaux, Chelsea, Atletico di Madrid, Roma e tutte le big del Brasile.