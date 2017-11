Podolski: "Mi piacerebbe giocare nel Flamengo"

Lukas Podolski, 33 anni da compiere, giura di avere ancora tanti anni di carriera davanti a sé e almeno un altro grande obiettivo: "Mi piacerebbe giocare nel Flamengo, prima o poi".



L'attaccante tedesco, da giugno protagonista nel Vissel Kobe nel campionato giapponese, ne ha parlato a Globoesporte: "Sono innamorato del Brasile da quando ci andai con la Germania in occasione del Mondiale 2014 e tutti sanno che adoro il Flamengo: mi piace l'amore dei suoi tifosi e quello che fanno per la loro squadra".



Podolski lancia la propria candidatura: "Non so cosa accadrà in futuro ma so di voler giocare ancora per tanti anni e tra due scade il mio attuale contratto. Ci farò un pensierino".