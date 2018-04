Paulistão, Vitor Hugo tifa Palmeiras: "Força Palestra!”

Grande attesa, anche a Firenze, per la finale del Paulistão. Il Derby do século tra Palmeiras e Corinthians vale il titolo dello Stato di San Paolo e in Brasile, ma non solo, cresce l'attesa: il Timão ha portato 40.000 spettatori all’allenamento di rifinitura, il Verdao invece può contare su un tifoso speciale, Vitor Hugo. Dopo la fondamentale vittoria sul campo della Roma, il difensore della Fiorentina, attraverso i microfoni di Tre3Uno3, ha voluto dedicare un pensiero ai suoi ex compagni, che il brasiliano, in un lapsus, ha definito “i nostri compagni”...