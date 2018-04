Palmeiras, tifoso deluso lancia un cestino ai giornalisti

Sei que não faço falta. Mas venho alertando que nas arenas a imprensa é tratada como inimiga e eu não tenho tido a menor vontade de ir. Com a conivência de alguns seguranças. Atiraram um latão de lixo em um pessoal de rádio. pic.twitter.com/7jfn3UTGIU — RICARDO LEITE (@RICARDOLEITE01) 9 aprile 2018

La sconfitta in finale del campionato Paulista ha lasciato l'amaro in bocca a tanti tifosi del Palmeiras che, dopo la vittoria sul campo del Corinthians, speravano di festeggiare all'Allianz Parque. Niente da fare, gli errori di Dudu e Lucas Lima dal dischetto hanno rovinato la festa e un tifoso Verdao ha voluto sfogare la rabbia lanciando un cestino a tre giornalisti radiofonici. Ramoni Artico ha documentato tutto su Twitter oltre ad aver annunciato una denuncia contro l'autore del gesto, secondo il giornalista c'erano sole sei guardie di sicurezza per le 300 persone in sala stampa.

Sobre minha ação perante o fato ocorrido: Estou conversando com advogados e profissionais ligados ao ramo judiciário e ainda nessa semana entrarei com ações legais na justiça contra os responsáveis dessa agressão. pic.twitter.com/rbGIZkJ4LW — Ramoni Artico (@rarticonarrador) 9 aprile 2018