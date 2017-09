Palmeiras, Rodrigo Farofa verso il Real Madrid

Il Real Madrid continua la strategia iniziata un paio di anni fa che prevede il tesseramento di giovani calciatori nell'ottica di trovare i nuovi Cristiano Ronaldo prima che esplodano definitivamente. I blancos sono particolarmente attivi in Brasile e, dopo Vinicius junior, ecco Rodrigo Antonio Rodrigues conosciuto anche come Rodrigo Farofa.



L'attaccante, 17 anni, viene dal Novorizontino ma recentemente è stato acquistato dal Palmeiras che aveva fiutato l'affare: schierato nel Mondiale per Club sub17, Rodrigo Farofa aveva segnato 5 gol in 5 partite per i Verdao. Il giovane si trasferirà in Spagna a partire da aprile 2018, quando diventerà maggiorenne, e inizialmente si allenerà con il Real Castilla.