Palmeiras, rissa ed espulsione per Felipe Melo

Finale di andata movimentata nel campionato Paulista: il Palmeiras vince 1-0 sul campo del Corinthians con la rete di Miguel Borja e si porta in vantaggio in vista del ritorno ma la notizia è la rissa tra le due squadre. Verso la fine del primo tempo vengono ammoniti Henrique e Borja e da quel momento succede di tutto, con l'arbitro che trattiene a fatica i giocatori: il doppio fischio arriva al 51' assieme a due cartellini rossi, uno per l'ex Inter Felipe Melo e l'altro per Clayson.