Palmeiras, che colpo: preso il "Di Maria dell'Audax"

Grande colpo di mercato del Palmeiras in ottica futura. Lunedì il Verdao ha chiuso per Guilherme Vieira, centrocampista offensivo di 17 anni cresciuto nell'Audax.

Nel club con sede a Osasco, il talentuoso esterno è stato soprannominato il "Di María dell'Audax" dal presidente della squadra, l'ex Inter Vampeta, per la sua somiglianza (non solo in campo) con il Fideo del Paris Saint-Germain.

Vieira è un vecchio pallino del Palmeiras, che lo segue già da quando militava nella categoria under 15. Quest'anno è stato la stella indiscussa del campionato Paulista di categoria segnando 17 gol (per lui anche un'apparizione in Copa Paulista con la prima squadra) e il Verdao si è convinto a prenderlo. L'accordo è valido per un anno e mezzo.