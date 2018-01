Nagoya Grampus, Gabriel Xavier nel mirino dei club europei

Il centrocampista Gabriel Xavier è stato uno dei grandi protagonisti del Nagoya Grampus nella scorsa stagione. Trascinata dalle grandi prestazioni del numero 44, la squadra giapponese ha conquistato la promozione dalla J-League 2 all'élite del calcio giapponese nel 2018.

Nelle 18 partite disputate, il brasiliano ha totalizzato 7 gol e 14 assist (uno dei migliori del torneo), che hanno fatto schizzare la valutazione del cartellino del giocatore, il cui prestito al Nagoya terminerà alla fine del 2018.

"È stata una stagione molto bella per me qui in Giappone, sono arrivato e sono stato in grado di adattarmi subito - ha detto il giocatore in un'intervista esclusiva con il nostro Andersinho Marques - Questo è stato fondamentale per esprimermi al meglio sul campo. Con i gol e gli assist ho aiutato il Nagoya a tornare nella J League, ma è stata una vittoria di tutto il gruppo ", ha detto Xavier.

Le prestazioni del centrocampista brasiliano hanno attirato anche l'attenzione del calcio europeo: alcune squadre di Serie A, oltre al Getafe, hanno già manifestato il proprio interesse per il classe 1993, che si dice felicissimo dell'attenzione suscitata.

"È molto gratificante perché dimostra che il lavoro è stato fatto bene e che ci stanno guardando. L'Italia e la Spagna sono paesi che mi piacciono molto. Adesso giocherò nella J League, che è un grande campionato, poi sono certo che le cose accadranno naturalmente", ha aggiunto Gabriel, che avrà l'attaccante brasiliano Jô, ex Corinthians, come nuovo compagno nella prossima stagione.