Milan, nessun interesse per Lucas Lima

Due mesi e mezzo e Lucas Lima rimarrà senza contratto: il vincolo con il Santos scade il 31 dicembre e dal giorno successivo potrà accordarsi con qualsiasi squadra desideri a costo zero. Nel corso delle settimane sono state tante le squadre accostate al 27enne trequartista, dall'opzione cinese al Barcellona, dal Psg al Palmeiras sino al Milan.



L'agente del giocatore nelle ultime ore aveva dichiarato un interesse dei rossoneri già per gennaio ma, secondo quanto risulta a Premium Sport, sono voci prive di fondamento. Come ricostruito dal nostro Andersinho Marques, il Milan non è interessato a Lucas Lima mentre è più verosimile l'ipotesi di una tattica del procuratore che sta tentando di proporre il giocatore a più squadre sperando di alzare il futuro ingaggio del suo assistito.