Mercato Verona, tentativo per Gustavo Cipriano del Santos

Retroscena di mercato del nostro Andersinho Marques: a gennaio Gustavo Cipriano, difensore centrale del Santos Under 17, ha ricevuto una proposta per essere acquistato in prestito dall'Hellas Verona. Tuttavia, la squadra di Vila Belmiro ha rifiutato di cedere l'atleta ai gialloblù.



La proposta italiana era basata su un prestito fino alla fine della prossima stagione europea (30 giugno 2019) con diritto di riscatto tanto che, durante le vacanze di gennaio, il giocatore era stato con la famiglia in città e si era allenato nel centro sportivo del Verona per tre giorni.



Il "provino" aveva dato esito positivo convincendo i dirigenti veronesi ad inviare la proposta - poi rifiutata - a club ed atleta, che ha un passaporto portoghese, e che quindi sarebbe facilitato in un eventuale trasferimento futuro in una suadra europea.