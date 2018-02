Ituano, Marcelinho: "Grande mentalità, una vittoria che dà morale"

Con l'assist decisivo di Marcelinho, l'Ituano ha battuto il San Paolo 2-1 mercoledì sera ad Itu e ha raggiunto il secondo posto in classifica nel gruppo A del Campionato Paulista con 11 punti, due in meno del Corinthians, che guida il gruppo. Contro il tricolore Paulista, Marcelinho è stato ancora una volta titolare giocando tutti i 90 minuti. Con la partita ancora inchiodata sull'1-1, il numero 7 ha sfondato da destra servendo Alison che poi ha segnato il gol decisivo per i padroni di casa.



"È stata una vittoria molto importante in ottica campionato. Siamo andati in vantaggio, abbiamo subito il pareggio ma poi abbiamo avuto la mentalità giusta per cercare e trovare nuovamente il vantaggio. Abbiamo faticato fino all'ultimo minuto e Wagner è stato molto bravo sul rigore" ha detto il brasiliano in esclusiva.



Nel Paulistao, Marcelinho ha giocato sei delle otto partite (cinque da titolare) per l’Ituano. Campione Paulista nel 2014 e del Trofeo Interior nel 2017, l'attaccante ritiene che la vittoria sul San Paolo darà nuova spinta alla squadra. "È molto importante vincere partite del genere, il campionato sta entrando in un momento decisivo e dobbiamo conquistare il maggior numero di punti per stare in zona qualificazione. Una vittoria che ci dà morale, ma dobbiamo continuare su questa strada nelle prossime partite" ha aggiunto.