Inter, Gabigol torna a casa: è sfida Flamengo-San Paolo

Dopo una stagione incolore in Serie A con la maglia dell'Inter e mezza stagione da comparsa al Benfica, Gabigol potrebbe decidere di tornare a giocare in Brasile, dove l'attaccante 21enne ha ancora molto mercato e dove si sta scatenando una vera e propria asta.

Stando a quanto scrivevano i giornali locali negli ultimi giorni, il Flamengo avrebbe già avuto contatti avanzati con l'entourage del giocatore, che vorrebbe tornare in patria per cercare il rilancio dopo mesi di panchina, ma il nostro Andersinho Marques riferisce che il San Paolo sta provando a beffare il club di Rio.

Il Flamengo resta in vantaggio, ma il San Paolo sta provando il sorpasso forte anche dell'influenza del tecnico Dorival Júnior, che lo allenava ai tempi del Santos. Non solo Flamengo e San Paolo però, l'attaccante è corteggiato anche da Santos, Palmeiras e Gremio: il Benfica potrebbe interrompere il prestito dall'Inter già a gennaio e per lo staff del giocatore l'ipotesi Brasile sembra ormai l'unica soluzione.