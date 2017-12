Il Real Madrid ha deciso: Vinicius in estate

Secondo As, nei corridoi della sede del Real Madrid gira una voce: "Vinicius deve giocare con noi al più presto". Vinicius junior, uno dei tanti "nuovi Neymar" che girano in Brasile, è stato acquistato a maggio per 61 milioni di euro dal Flamengo con la promessa di portarlo in Europa solo nell'estate del 2018.



E infatti il 17enne sarà il primo acquisto ufficiale della prossima stagione per i blancos anche se il club brasiliano sta premendo per tenerlo un altro anno in prestito per completare il processo di maturazione fino al compimento della maggiore età. Vinicius jr quest'anno ha giocato 34 partite nel Brasileirao segnando quattro gol e fornendo un assist.



Zidane è convinto di questa scelta e vorrebbe ricalcare la strada tracciata già con Ceballos: averlo subito in prima squadra, anche a costo di farlo giocare poco, ma fargli respirare l'aria del Real il prima possibile per crescere con maggiore facilità.