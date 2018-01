Hernanes, niente San Paolo: l'Hebei Fortune lo blinda

Niente San Paolo tris per Hernanes, nonostante le diciannove partite (con nove gol segnati) decisive per la salvezza del Tricolor: finito il prestito, è tornato all'Hebei China Fortune, che ora non intende più privarsene ritenendolo un punto cardine della squadra.



Il Profeta sperava di poter essere ceduto definitivamente alla squadra che lo ha lanciato nel grande calcio e nella quale era tornato a luglio per riconoscenza ed affetto ma si è dovuto arrendere: "Qui in Spagna, in questi giorni di allenamenti, sapevamo già sarebbe stata complicata qualsiasi tipo di trattativa e adesso devo rimanere qui" ha detto al Folhapress.