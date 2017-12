Gremio, Portaluppi: "Serie A ridicola, Giannini mi ha rovinato"

Escalation di dichiarazioni sempre più forti per Renato Portaluppi che, forte della vittoria in Copa Libertadores con il Gremio, sta riconquistando le pagine dei giornali. Dopo aver detto di essere stato più forte di Cristiano Ronaldo, l'ex romanista punta il dito contro il nostro campionato: "La serie A è ridicola, Giannini mi ha rovinato mettendosi contro di me e non passandomi la palla".



In giallorosso Renato non ha lasciato un bel ricordo, famose le sue scorribande extra-calcio che lui stesso rivendica: "Ho avuto 5 mila donne, più che i difensori, di me dovevano preoccuparsi soprattutto le loro mogli".



Infine, un pronostico sul suo futuro: "Un giorno allenerò il Brasile, per adesso meriterei una statua per ciò che ho fatto al Gremio. Vorrei vedere un giorno Guardiola e Mourinho allenare le squadre che ho allenato io".