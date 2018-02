Gabigol debutta col Santos e va a segno

Gabriel Barbosa, o Gabigol, recebe de Daniel Guedes e faz: Ferroviária 1x2 Santospic.twitter.com/amlHX5xK3X — Goleada Info (@goleada_info) 10 febbraio 2018

Non è il primo gol della stagione perché uno, tra l'altro molto bello, l'aveva segnato in Coppa del Portogallo con la maglia del Benfica. Ma la rete chemette a segno fa comunque notizia, perché era al debutto con il, la squadra che lo due estati fa lo ha ceduto all'Inter per 30 milioni e che ora lo ha ripreso con sé., sesta giornata del campionato, sono sull'1-1 al 66' quando Gabigol, da poco ammonito, riceve palla da destra dal compagno Guedes ed è anche una sua finta che mette a sedere il difensore avversario: il resto, cioè il tocco di piatto sinistro in porta, è un gioco da ragazzi. L'aria del Brasile, evidentemente, fa bene al giocatore, che con il Santos aveva fatto brillare gli occhi a tanti osservatori, salvo non mantenere le promesse in Europa, né all'Inter, né al Benfica. Chissà se continuerà su questa strada.