Fluminense, Richard: "Continuiamo così, ogni allenamento una sfida"

Con una grande prestazione di squadra, il Fluminense ha battuto il Salgueiro-PE per 5-0 nell'Engenhão e si è qualificato per la prossima fase della Coppa del Brasile. Uno dei titolari della squadra carioca, il mediano Richard, si è distinto particolarmente confermando di essere un "portafortuna": con lui in campo, il Fluminense ha sempre vinto da inizio anno (quattro partite e quattro vittorie). Oltre al successo contro i Pernambucani, Richard ha giocato anche contro Madureira (2-1), Caldense (1-0) e Macaé (1-0).



"É stata una vittoria molto importante per la nostra squadra - le parole del numero 25 -. Abbiamo ottenuto un risultato importante e questo ci dà morale. Siamo rimasti concentrati dall'inizio alla fine e dobbiamo mantenere questo livello anche nelle prossime fasi della Coppa del Brasile".



Il Fluminense tornerà in campo mercoledì contro il Bangu nel campionato Carioca e Richard vuole dimostrare al tecnico Braga di meritare la maglia da titolare in ogni allenamento: "Ho intenzione di lavorare duramente per confermarmi. Il Flu è un grande club quindi la concorrenza è ancora più forte. Non possiamo rilassarci. Ogni allenamento è una sfida e ogni sfida vale una decisione del tecnico. Spero di continuare così nel corso dell'anno e di crescere sempre di più ".