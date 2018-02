Flamengo, Ederson guarito dal tumore: ripresi gli allenamenti

Il video postato sull'account Twitter del Flamengo dura solo 23 secondi ma per Ederson, e tutto il mondo rossonero, significa molto: il centrocampista brasiliano è tornato ad allenarsi sul campo dopo essere guarito dal tumore al testicolo scoperto nel luglio del 2017.



L'ex Lazio, tre stagioni in serie A dal 2012 al 2014 (il club biancoceleste gli aveva fatto forza con un tweet), era stato operato per poi iniziare le terapie che hanno dato le giuste risposte: 32 anni appena compiuti, per Ederson è l'occasione di rilanciarsi anche a livello sportivo.

Após atividades no CEP FLA, Ederson chega ao Campo 3 e realiza trabalho físico-técnico, sob o comando do preparador Roberto Oliveira #CRF pic.twitter.com/GqYj41FvmA — Flamengo (@Flamengo) 8 febbraio 2018