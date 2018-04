Copa Libertadores, annullato gol a Geuvanio: polemiche Flamengo

Polemiche in Coppa Libertadores nella partita tra Santa Fe e Flamengo: Geuvanio segna il gol-vittoria al 95' ma l'arbitro fischia la fine della partita un attimo prima scatenando la reazione dei giocatori brasiliani. Poco oltre il 95', sul risultato di 0-0 e con cinque minuti di recupero assegnati, i colombiani gestiscono palla al limite della propria area di rigore ma perdono palla: nel momento esatto in cui Geuvanio entra in possesso del pallone, si vede l'arbitro Fedorczuk fischiare la fine del match. L'attaccante segna ma è tutto inutile, il Fla rimane secondo nel girone D a due punti di distanza dalla capolista River Plate.