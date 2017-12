Chapecoense un anno dopo, dalla tragedia all'impresa

L'allenatore "Se morissi domani, morirei felice". Caio Junior era l'allenatore della Chapecoense. Dopo il ritorno della semifinale della Copa Sudamericana che sognava di conquistare, contro il San Lorenzo, raccontò del suo orgoglio per la storica campagna della sua squadra. "Tutto quello che desideravo dalla vita l'ho ottenuto". Suo figlio Matheus Saroli era in viaggio con la squadra, ma al primo scalo, a San Paolo, si è accorto d'aver dimenticato il passaporto e di non poter espatriare. Per questo si è salvato.

I sopravvissuti Il portiere Jackson Follmann è tornato ad allenarsi nonostante l’amputazione all’arto destro che ora lo obbliga a usare una protesi, un mese fa ha sposato la sua adorata Andressa.

Anche Alan Ruschel è tornato a giocare e lo ha fatto in un palcoscenico d'eccezione come quello del Camp Nou: in estate l'amichevole col Barcellona è stata l'occasione ufficiale per il suo rientro in campo e per la consegna della fascia di capitano, commovente la standing ovation dello stadio. "Sono nato di nuovo, questo è un miracolo di Dio", ha detto il giocatore, che qualche giorno dopo è andato anche in gol su rigore all'Olimpico nell'amichevole giocata contro la Roma dopo la visita al Papa.

Come i compagni anche Hélio Neto ha provato a calzare ancora gli scarpini con i tacchetti, ma il suo recupero è lento e senza certezze. Quando si risvegliò in ospedale era convinto che la partita a Medellin contro il Nacional si fosse regolarmente disputata, non ricordava nulla. Oggi Neto ringrazia Dio e sente di aver ricevuto da lui il compito di insegnare a se stesso e agli altri a essere migliore di prima, quando ancora non era morto e risorto.

Thiaguinho Junior Tiaguinho, 22enne autentica promessa della Chape, voleva segnare in finale di Copa Sudamericana per un motivo in più. Ripetere quel festeggiamento che aveva già postato sui social ma che doveva esibire anche in campo: simulare il pancione e magari un ciuccio, per salutare la compagna incinta. Solo una settimana prima di morire nel disastro aereo aveva saputo che sarebbe diventato papà, suo figlio purtroppo non l'ha mai conosciuto, ma le altre giovani vedove del club non hanno lasciato sola Graziele quando dopo otto mesi di amarissimo lutto è nato Thiaguinho Junior, simbolo della rinascita anche della squadra.