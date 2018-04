Carioca, Taça Rio: Fluminense-Botafogo 3-0

Festa Tricolor: la Taça Rio va al Fluminense che in finale batte 3-0 il Botafogo. Una partita quasi senza storia, con la squadra di Braga che ha dominato dall'inizio alla fine conquistando così un trofeo che le mancava dal 2005: il successo consente al Fluminense di qualificarsi alle semifinali del campionato carioca. Il Fogao, invece, perde la sua seconda finale consecutiva dopo la sconfitta col Vasco da Gama nella passata stagione.



A decidere la sfida trasmessa in diretta su Premium Sport HD sono stati i gol di Pedro, Marcos Junior e Jadson: particolarmente bello quello che sblocca la partita per lo sviluppo dell'azione e per l'assist geniale di Ayrton Lucas, uno dei migliori in campo, prima del piatto vincente di Pedro. Geniale, a dire il vero, è anche l'assist dello stesso Pedro per il raddoppio di Marcos Junior nella ripresa: l'attaccante fa la sponda di petto per l'inserimento del compagno. Il 3-0 arriva in pieno recupero con un'azione in pieno stile Fluminense: tre tocchi in contropiede e Jadson solo davanti al portiere non sbaglia.