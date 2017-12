Brasileirao, Seedorf allenatore dell'Atletico Paranaense

L'Atletico Paranaense ha trovato l'accordo con Clarence Seedorf: l'olandese sarà il nuovo allenatore. Il Furacao aspetta solo di formalizzare i dettagli del contratto per annunciare l'ex tecnico del Milan che sarà così il punto forte da cui ripartire nella prossima stagione.



Dopo aver visitato la struttura del centro d'allenamento Caju giovedì scorso, Seedorf sta discutendo le ultime formalità: l'idea del club è che sia più che un semplice allenatore. Dovrà agire come manager alla inglese, supervisionare anche tutte le squadre del settore giovanile e avere piena autonomia nella gestione della prima squadra.



Del resto questo era un vecchio sogno del presidente Mario Celso Petraglia, che conosce bene la storia di Alex Ferguson al Manchester United. Ecco perché, oltre a lavorare sul campo, Seedorf avrà anche un ruolo "politico".



Inizialmente, l'olandese non sembrava attratto dall'idea di tornare al lavoro in Brasile anche perché è rimasto scottato dall'esperienza al Botafogo, dove non ha ancora percepito tutti gli stipendi. Seedorf temeva che la stessa cosa potesse accadere all'Atletico, ma dopo la visita alle strutture del club e i colloqui con i dirigenti, tuttavia, l'olandese ha cambiato idea.