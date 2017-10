Brasileirao, Rever rimedia all'autogol di Parà: 1-1 tra Flamengo e Fluminense

Nella 27.a giornata del Brasileirao, grande esclusiva di Premium Sport, Flamengo e Fluminense pareggiano 1-1 nel derby di Rio de Janeiro. I Fluzao passano in vantaggio al 53' grazie alla clamorosa autorete di Parà: il difensore batte il proprio portiere Diego Alves con un preciso movimento da attaccante sul traversone di Dourado dalla sinistra.



Il pari dei rossoneri lo firma Rever al 69': il numero 15 sorprende tutti di testa sulla punizione di Everton e fa esplodere lo stadio Maracana. I padroni di casa nel finale cercano la vittoria ma il risultato non cambia più. Con questo pari il Flamengo sale a quota 40, al settimo posto in classifica mentre il Fluminense a 32, in quindicesima posizione.