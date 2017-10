Brasileirao 2017, è già record di stranieri schierati: 69

Il Brasileirão di questa stagione ha già raggiunto un record: sono infatti 69 i calciatori stranieri che hanno giocato almeno un minuto nel campionato brasiliano come ci ricorda il nostro Andersinho Marques. Un primato - ancora migliorabile visto che mancano ancora 9 turni alla fine - che ha rintuzzato quello già raggiunto un anno fa, quando furno 68.



Dei 673 giocatori che hanno giocato in questa stagione, quindi circa il 10% è straniero. Un campionato che rimane comunque "autarchico" vedendo i dati delle altre maggiori leghe europee: in Premier League siamo al 65,8% degli stranieri, contro il 52,4% della Bundesliga, il 51,9% della serie A, il 49,5% della Ligue 1 e il 41,3% della Liga.



Il São Paulo, con 7 giocatori stranieri impiegati, domina questa particolare classifica seguito da Cruzeiro, Flamengo e Grêmio (6), Botafogo (5), Chapecoense, Santos e Vasco (4), Atlético-MG, Bahia, Corinzi , Palmeiras, Sport e Vitória (3), Atlético-PR, Coritiba, Fluminense e Ponte Preta (2) e Avaí (1). Solo l'Atlético-GO non ha usato stranieri in questa stagione nel Brasileirão.



Numeri di stranieri nei ultimi Brasileirão: 2003: 14; 2004: 23; 2005: 27; 2006: 38; 2007: 34; 2008: 47; 2009: 48; 2010: 45; 2011: 40; 2012: 48; 2013: 56; 2014: 65; 2015: 60; 2016: 68; 2017: 69.



Dei 69 stranieri, 27 hanno disputato le qualificazioni mondiali con loro nazionale

Ecuador (8) – Arboleda (São Paulo), Caicedo (Cruzeiro), Erazo e Cazares (Atlético-MG), Orejuela e Sornoza (Fluminense), Arroyo e Bolaños (Grêmio)

Colombia (6) – Armero (Bahia), Mina e Borja (Palmeiras), Cuéllar e Berrío (Flamengo) e Copete (Santos)

Paraguay (3) – Balbuena e Romero (Corinthians) e Barrios (Grêmio)

Peru (3) – Trauco e Guerrero (Flamengo) e Cueva (São Paulo)

Venezuela (3) – Seijas (Chapecoense), Guerra (Palmeiras) e Otero (Atlético-MG)

Uruguay (2) – Martín Silva (Vasco) e Arrascaeta (Cruzeiro)

Argentina (1) – Lucas Pratto (São Paulo)

Chile (1) – Mena (Sport)