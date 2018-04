Brasile, David a 9 anni ha già uno sponsor

Pioggia di soldi a 9 anni. David Nogueira Carmo probabilmente non avrà mai neppure messo piedi in un campo regolamentare perché per ora, pur militando nelle giovanili del Santos, gioca solo a calcio a 5. Eppure la Puma gli ha già fatto sottoscrivere un contratto. Così il piccolo nuovo talento del futebol bailado si gode il suo momento di popolarità.



Ormai è sempre più evidente la corsa al fenomeno di turno in tenera età: a volte finisce male (in Italia gli esempi non mancano, come l'ultimo di Mastour), altre volte, invece, si fa l'affarone. David ha battuto il record di Rodrygo e Neymar: il primo firmò per la Nike a 11 anni, oggi ne ha 17 e gioca titolare nel Santos promettendo di diventare la stella della Seleçao del futuro. Neymar ebbe il suo primo sponsor a 12 anni ed è diventato quello che è.



Secondo Globoesporte, il Santos rischia comunque di perdere il piccolo David, conteso dal Palmeiras che sta offrendo cifre folli considerando l'età. Ma il ragionamento del Verdao è lo stesso della Puma: anticipare tutti e fare il colpo della vita.