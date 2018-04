Botafogo, Rodrigo scopre la squalifica durante l'intervista

Il Botafogo ha perso in casa la finale di andata del campionato Carioca contro il Vasco da Gama, al ritorno servirà un'impresa anche perché mancherà Rodrigo Lindoso. Il capitano, infatti, era diffidato ed è stato ammonito al 37' per un fallo su Wagner ma ha scoperto della squalifica solo dopo la partita, nell'intervista a bordocampo: "Salterò la finale? Credevo che le ammonizioni si azzerassero prima di questo match... Siamo nella fase finale del campionato e le intenzioni di tutti dovrebbero essere quelle di far giocare i calciatori. Non volevo fare male, è un cartellino giallo stupido".

Após levar o terceiro amarelo que vai deixá-lo fora do segundo jogo da final do Carioca, Lindoso disse que não sabia que estava pendurado: "Achei que zerasse" pic.twitter.com/H2DnKGPyJZ — globoesportecom (@globoesportecom) 1 aprile 2018