Barcellona-Arthur, colpo da 40 milioni

Altro colpo di mercato per il Barcellona, ovviamente per l'estate. Dopo Dembelé e Coutinho, il club catalano continua a far tesoro della cospicua somma incassata dalla cessione di Neymar, e secondo i media brasiliani avrebbe già chiuso l'operazione col Gremio per l'acquisto di Arthur Melo, centrocampista classe 1996 che lo scorso autunno già posò con la maglia blaugrana, scatenando la reazione del suo club di appartenenza.



Stando a quanto svelato da O Globo, Arthur arriverebbe a giugno in Spagna per 30 milioni più 10 di bonus: Mundo Deportivo, principale quotidiano sportivo di Barcellona, ha ripreso l'indiscrezione, riportando anche la smentita del club. I blaugrana, infatti, fanno sapere che in realtà la trattativa non è stata ancora portata a termine. Per il Barça sarebbe un rinforzo importante: Arthur arriverebbe come vice-Busquets.