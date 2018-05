Atletico Parananese, il portiere usa il telefono durante la partita

Di gol ne ha presi due e forse non vedeva l'ora di scriverlo a qualcuno. Santos, portiere dell'Atletico Paranaense, si erge a simbolo delle nuove generazioni, anche se in realtà è nato nel 1990 e non è esattamente un millennial: solo che durante la sfida (persa) con l'Atletico Mineiro, quarta giornata del Brasileirao, non è riuscito a resistere alla tentazione. Ha preso il cellulare e ha cominciato a scrivere. Le immagini che circolano sul web non aiutano a capire il momento esatto della partita e il club ha voluto precisare che si trattava soltanto di un'operazione di marketing: sarà anche vero, ma strano lo è lo stesso.

E o goleiro Santos do @atleticopr mexendo no celular durante o jogo pic.twitter.com/u9xvEi4Gel — SÉRIE A (@__SerieA_2018) 13 maggio 2018