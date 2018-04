Atalanta, Richard del Fluminense nel mirino

Atalanta proiettata nel futuro: gli emissari del club sono in Brasile per osservare Richard, talento del Fluminense. Il giocatore classe 1994 è nel gruppo di atleti osservati dai bergamaschi: nella vittoria sul Nacional Potosí, mercoledì i rappresentanti dei nerazzurri erano al Maracanà per analizzare la prestazione del mediano. Non era la prima né sarà l'ultima volta.



Gli scout dell'Atalanta osservano l'atleta dallo scorso anno e lo faranno nelle prime due partite del Brasileirão, quella di domenica contro il Corinthians campione in carica e poi quella contro il Cruzeiro del 22 aprile. Lo scorso anno i bergamaschi hanno cercato Marquinhos Calazans (prima dell'infortunio del centrocampista), ora hanno cambiato obiettivo. Recentemente il Fluminense ha comprato il 50% del cartellino di Richard che era dell'Atibaia-SP, da dove il giocatore è arrivato in prestito la scorsa stagione prima di firmare un contratto fino al 31 gennaio 2022.