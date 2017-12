Arthur posa in blaugrana, il Gremio denuncia il Barcellona

Arthur Henrique è uno dei gioielli più luminosi del Gremio: dopo aver trascinato la squadra nella finale (poi vinta) di Coppa Libertadores, per il centrocampista è giunto il momento di cambiare aria. Sul 21enne c'è il forte interesse di Barcellona e Liverpool ma, dopo la foto circolata nelle scorse ore, sembrava che i blaugrana fossero in deciso vantaggio.



Il viaggio in Brasile di Robert, segretario tecnico del Barça, ha dato i suoi frutti visto che al termine dell'incontro Arthur ha indossato una maglia blaugrana. La foto, poi diventata virale, ha però irritato non poco il Gremio che ha deciso di denunciare i catalani alla Fifa: "Fatto senza precedenti: è un nostro giocatore" le parole di Nestor Hein.



Critiche anche al procuratore, Diego Assis (nipote di Ronaldinho), e ora la trattativa diventa tutta in salita visto che il Gremio per il momento ha chiuso ogni forma di negoziazione con gli spagnoli.