Adriano: "Sono vittima di una macumba"

Adriano non scende in campo dal 2014 ma recentemente ha affermato di volerci riprovare nel 2018... macumba permettendo. Su Instagram il brasiliano ha pubblicato (e poi rimosso) un video puntando il video verso una donna, a suo dire colpevole di avergli rovinato la vita negli ultimi mesi: "So che c'è qualcuno che mi sta facendo una macumba ma non funzionerà perché Dio è più grande. Meglio che tu ti occupi della tua vita".



Già ma "tu" chi? Adriano lo spiega: "So che si tratta di una donna ma non serbo rancore, provo solo pena. La mia famiglia prega per me tutti i giorni, io rispetto tutti e tu rispetta gli altri".