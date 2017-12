Adriano, ritorno in campo? "Stiamo parlando, vediamo..."

A distanza di 3 anni dall'ultima partita con l'Atletico Paranaense Adriano potrebbe decidere di scendere nuovamente in campo. Il brasiliano, autore di un gol in una partita di beneficenza organizzata da Zico, ha aperto all'ipotesi come riferisce Live Soccer tv: "Stiamo ancora parlando, vediamo come vanno le cose. Va tutto bene, non solo i tifosi, ma anche la mia famiglia mi sta sostenendo per questo ritorno. Sono ancora un po fuori forma, sto cercando di mantenere un peso decente, lavoreremo su questo per tornare il prima possibile". Sarebbero due le squadre interessate all'attaccante: il Flamengo e il Gremio.

#DXticosInternacional El día de ayer el jugador Adriano Leite Ribeiro volvió a pisar un terreno de juego después de mucho tiempo, en un partido de beneficencia organizado por el Ex astro brasileño Zico #ElRetornoDeLaBestia pic.twitter.com/wcgXC9qITB — Dxticos (@dxticos) December 28, 2017