Adriano, infezione alla mano: slitta il rientro in campo

Un post condiviso da Adriano imperador (@adrianoimperador) in data: Mar 29, 2018 at 4:35 PDT

"TAGLIO SUTURATO ERRONEAMENTE"

L'Imperatore deve aspettare ancora un po' per tornare sul trono, per ora la sua dimora non è esattamente un castello dorato: l'ultimo video postato su Instagram dall'ex interistalo immortala in, non particolarmente provato, ma comunque disteso nel letto.Ai suoi follower l'attaccante mostra la mano fasciata: "Ciao a tutti. State bene? Io più o meno - dice Adriano -. Ho avuto un incidente e questo incidente mi ha provocato una ferita; ho messo dei punti, ma si sono infettati.Sono tornato in ospedale per vedere che cosa stesse succedendo. Il dottore, che è uno specialista della mano, mi ha detto: 'Adriano,per vederci chiaro'. Non era un grosso problema. Va tutto bene. Spero che la stampa non inizi a inventare le cose come sempre".Qualcuno, sui media brasiliani, ha ipotizzato problemi con i fuochi d'artificio, ma senza conferme meglio non far arrabbiare Adriano. Quello che è certo, piuttosto, è che il suo ritorno in campo colslitta: come spiega Globoesporte, l'Imperatore si stava allenando da solo per poter rientrare nel Brasileirao, ma al momento il programma ha subito qualche variazione.