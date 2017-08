A Roma arriva la Chape, l'appello di Totti: "Tutti all'Olimpico"

Avete impegni per venerdì sera? Vi aspetto all'Olimpico per Roma-Chapecoense!@ChapecoenseReal pic.twitter.com/4hdUrY9Pr0 — Francesco Totti (@Totti) 28 agosto 2017

Venerdì la Roma ospiterà allo Stadio Olimpico la Chapecoense a quasi un anno di distanza dall’incidente aereo nel quale hanno perso la vita quasi tutti i componenti della squadra e dello staff tecnico del club brasiliano. Fischio d'inizio ore 20:45, tutti gli introiti della gara saranno devoluti a sostegno della Chape e per questo motivo Totti oggi ha postato su Twitter un appello per i tifosi giallorossi (e non solo): "Avete impegni per venerdì sera? Vi aspetto all'Olimpico!".

"I biglietti sono in vendita dalla scorsa settimana. Si tratta di un'amichevole organizzata per scopi di solidarietà, per aiutare lo sfortunato club brasiliano a ripartire. Speriamo che i nostri tifosi vogliano venire allo stadio, sia per vedere la partita che per aiutare la Chapecoense. I prezzi saranno molto bassi - 10 euro per un biglietto di Curva e 25 euro per la Tribuna - anche perché vogliamo riempire lo stadio e contiamo su un grande numero di spettatori", ha dichiarato il responsabile ticketing AS Roma Carlo Feliziani a Roma Radio.

Un motivo in più per accorrere all'Olimpico per i tifosi della Roma potrebbe essere la presenza di Patrick Schick, sbarcato in serata nella Capitale.