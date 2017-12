Brasileirao Schianto, solidarietà, rinascita e salvezza: Chape, un anno dopo

Il 28 novembre 2016, a pochi passi dal sogno del primo trofeo internazionale dopo una cavalcata straordinaria dalle serie minori fino alla serie A del campionato brasiliano, il tragico schianto aereo nei cieli di Medellín spezzò la favola della rivelazione Chapecoense. Solo 6 i sopravvissuti del volo, 3 i superstiti di quell'incredibile squadra che la finale di Copa Sudamericana contro l'Atltico Nacional purtroppo non l'ha mai giocata. Un dramma che ha unito il mondo del calcio a tutte le latitudini e ha scatenato la solidarietà di molti, ma la Chape ha rifiutato la permanenza automatica in Serie A per tre stagioni accettando i prestiti gratuiti da altre squadre (19 in tutto) e decidendo di lottare solo con le sue forze. Nuovo allenatore (Mancini) e nuovo staff, 11 giocatori promossi in prima squadra dal vivaio e un inizio di stagione super con 4 vittorie in fila, la Chape fa sognare gli amanti del calcio e vive anche la sua prima esperienza in Copa Libertadores. Dopo un'estate caratterizzata da amichevoli di lusso a Roma e Barcellona, nel finale di campionato la Chape inanella 9 risultati utili consecutivi e ottiene una clamorosa e insperata salvezza. Nello spogliatoio i giocatori festeggiano intonando il coro "Vamos Chape", lo stesso cantato dopo aver raggiunto quella maledetta finale mai disputata.